Mescid-i Aksa’nın yıkılmasını savunan İsrailli siyasetçi Meclise yeniden dönmek istiyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine sözde tapınak inşa edilmesi çağrısında bulunan İsrail'deki aşırı sağcı siyasetçi Moshe Feiglin, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde yeniden İsrail Meclisine girmek istiyor.

Aşırı sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Feiglin geçen hafta seçimlerdeki konumunu güçlendirmek amacıyla Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğindeki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi ile ittifak yaptığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağı üzerine kurulan Karnei Şomron yerleşim bölgesinde yaşayan Feiglin, daha önce 2013-2015 yıllarında Likud Partisi'nden milletvekili olarak İsrail Meclisinde görev yaptı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nden ayrılan Feiglin, Zehut (Kimlik) Partisi'ni kurdu. Feiglin, son yıllarda yaptığı çok sayıda açıklamada Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla sürgün edilmesi çağrısında bulundu.

İsrailli siyasetçi Feiglin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve yerine sözde tapınak inşa edilmesi yönünde kışkırtıcı paylaşımlarda bulundu.

Feiglin, 4 Eylül'de yayımladığı bir görüntüde, Kubbetu's Sahra'nın "tapınak" kalıntılarının bulunduğu yerde inşa edildiğini iddia etti, ardından inşa etmeyi umduğu "tapınak" maketinin videosunu paylaştı.

Ayrıca Feiglin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği sırada çekilmiş "Bugün yeni ve büyük bir şey oluyor. Bizim görevimiz, en geniş ve eksiksiz anlamıyla Yahudi kimliğine geri dönmek." ifadesini kullandığı bir videosunu paylaştı.

Bazı İsrailli milletvekilleri, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyor. Ancak Feiglin, Aksa'nın tamamen yıkılması yönünde kışkırtıcı söylemlerde bulunarak bu çağrıların ötesine geçiyor.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ise Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanların hakkı olduğunu vurgulayarak baskınların durdurulmasını talep ediyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kaynak: AA