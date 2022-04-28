Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın etmesi Mescid-i Aksa'nın avlusunda Kuran-ı Kerim okuyanlar Kalabalıktan detaylar KUDÜS - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kudüs'te ihya edildi.
Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın etmesi
Mescid-i Aksa'nın avlusunda Kuran-ı Kerim okuyanlar
Kalabalıktan detaylar KUDÜS - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kudüs'te ihya edildi. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.
AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel