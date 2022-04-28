Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi

Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın etmesi

Mescid-i Aksa'nın avlusunda Kuran-ı Kerim okuyanlar

Kalabalıktan detaylar KUDÜS - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kudüs'te ihya edildi. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.