Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi - Haberler

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Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın etmesi Mescid-i Aksa'nın avlusunda Kuran-ı Kerim okuyanlar Kalabalıktan detaylar KUDÜS - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kudüs'te ihya edildi.

Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın etmesi

Mescid-i Aksa'nın avlusunda Kuran-ı Kerim okuyanlar

Kalabalıktan detaylar KUDÜS - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kudüs'te ihya edildi. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

Kuran-ı Kerim, Kadir Gecesi, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

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