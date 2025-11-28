Haberler

Mesai Arkadaşını Tabancayla Alıkoyan Kişi Tutuklandı

Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşı D.B.'yi tabancayla alıkoyan Hüseyin Terhan, polis tarafından ikna edilerek teslim olduktan sonra tutuklandı.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde mesai arkadaşı kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyup, polis ekiplerinin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek teslim olan Hüseyin Terhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Turhan, çıkarıldığı hakimlikçe 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
