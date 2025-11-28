Mesai Arkadaşını Tabancayla Alıkoyan Kişi Tutuklandı

TUTUKLANDI

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde mesai arkadaşı kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyup, polis ekiplerinin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek teslim olan Hüseyin Terhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Turhan, çıkarıldığı hakimlikçe 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.