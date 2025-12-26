Haberler

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, ölümünün 342. yılında anıldı

Merzifon Gençleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenen mevlit programı sonrası vatandaşlara helva, simit ve fidan dağıtıldı.

Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ölümünün 342. yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde anıldı.

Merzifon Gençleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından vatandaşlara helva, simit ve fidan dağıtıldı.

Dernek başkanı Mustafa Koçak, Kara Mustafa Paşa'yı vefatının 342. yılında rahmet, minnet ve dua ile andıklarını söyledi.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile gurur duyduklarını dile getiren Koçak, "Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve vefa duygusuyla geçmişine sahip çıkan, geleceğine umutla bakan bir Merzifon için yürümeye devam edeceğiz. Paşa'mızı rahmetle, minnetle anıyorum."ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

