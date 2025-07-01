Merzifon'un Su Projesi İçin Sözleşme İmzalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinin içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depolarının yenileneceği projenin sözleşmesi imzalandı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, belediye hizmet binası önünde organize edilen törende, Merzifon tarihinin en ihtiyaçlı ve en yüksek maliyetli yatırımı olan söz konusu projeyle tarihe imza attıklarını söyledi.

Sahadaki çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını anlatan Kargı, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk dönemimizden bu yana zorlu hazırlık sürecini tamamlamak için meşakkatli, titiz ve azimli bir mesai harcayarak yapım aşamasına kadar geldiğimiz projemizin yüklenici firma ile sözleşmesini imzalamanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte karşılaşacağımız güçlükleri de birlikte göğüsleyerek, projemizin yapım aşamasını olabilecek en kısa sürede tamamlayacağız. Her zaman geleceğini, en iyisini planladığımız Merzifon'umuza projemiz hayırlı, uğurlu olsun. "

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Başkan Kargı ve yüklenici firma temsilcisi proje sözleşmesini imzaladı.

Törene, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.