Merzifon Kaymakamı Şehit Ailelerini ve Gazileri Ziyaret Ediyor

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Güldoğan, Şehit Hava Er Güllabi Lafçı'nın annesi Gürcü Lafçı ile Türk Silahlı Kuvvetler gazisi Mustafa Alkan'ı ziyaret etti. Güldoğan, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, 'Vatan uğruna can veren bütün şehitler daima gönüllerde yaşayacak. Türk milleti şehit ve gazilere minnet duyuyor. Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hakkı asla ödenemez. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır.' ifadesinde bulundu. Güldoğan'a ziyaretlerinde Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma da eşlik etti.