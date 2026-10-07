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Merzifon Kaymakamı Karaaslan, Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerle sohbet etti

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Merzifon Kaymakamı Karaaslan, Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerle sohbet etti
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Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Karaaslan, eğitim camiasına desteğin süreceğini belirtti; ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Gazi Ortaokulu'nu ziyaret eden Karaaslan, eğitim faaliyetleri, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sınıfları dolaşan Karaaslan, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Öğrencilerle sohbet etmekten mutlu olduğunu dile getiren Karaaslan, eğitim camiasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Karaaslan'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.

Kaynak: AA
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