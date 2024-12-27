Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Merzifon Kaymakamı Karaaslan'dan şehit ailesi ve gaziye ziyaret

Merzifon Kaymakamı Karaaslan'dan şehit ailesi ve gaziye ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Karaaslan, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Murat Türkmen ile Şehit Piyade Er Halil Aydoğdu'nun ailesi ve gazi Mikdat Gemici'yi ziyaret etti.

Karaaslan, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini söyledi.

Devletin her daim şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Şehit aileleri, bizlere vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetidir. Haklarını asla ödeyemeyiz. Devlet olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ve kahramanca mücadele eden gazilerimizin aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin eşlik etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
img

Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
img

Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
img

Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Squid Game 2. sezon 2.bölüm izle! Türkçe dublaj, Türkçe altyazı HD, tek parça Squid Game 2. sezon 2. bölüm izleme linki AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.