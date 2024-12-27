Merzifon Kaymakamı Karaaslan'dan şehit ailesi ve gaziye ziyaret

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Karaaslan, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Murat Türkmen ile Şehit Piyade Er Halil Aydoğdu'nun ailesi ve gazi Mikdat Gemici'yi ziyaret etti.

Karaaslan, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini söyledi.

Devletin her daim şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Şehit aileleri, bizlere vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetidir. Haklarını asla ödeyemeyiz. Devlet olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ve kahramanca mücadele eden gazilerimizin aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin eşlik etti.