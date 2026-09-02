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Avrupa Şampiyonu Zehranur Aslan Kaymakam'ı Ziyaret Etti

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Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Kosova'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda toplamda 200 kiloyla Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Zehranur Aslan'ı makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Kosova'nın Priştine şehrinde Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Zehranur Aslan'ı makamında kabul etti.

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Merzifon Akademi Spor Kulübü sporcusu ve milli sporcu Zehranur Aslan, koparmada 88 kilogram kaldırarak Avrupa ikincisi, silkmede 112 kilogram kaldırarak Avrupa şampiyonu, toplamda ise 200 kilogramla Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonanın ardından Aslan, antrenörü Recep Arslan ile birlikte Kaymakam Karaaslan'ı ziyaret etti.

Aslan'ı başarılarından dolayı tebrik eden Karaaslan, elde ettiği derecelerden gurur duyduklarını ve başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mehmet Fatih Gökçe de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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