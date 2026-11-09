Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Merzifon Kaymakamı Karaaslan, 50. yılını dolduran çiftlere evlendirme belgesi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merzifon Kaymakamı Karaaslan, 50. yılını dolduran çiftlere evlendirme belgesi verdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Aile Yılı kapsamında evliliğinin 50. yılını dolduran çiftleri ziyaret ederek tebrik etti ve evlendirme belgelerini takdim etti. Karaaslan, ziyarette saygı ve sevginin önemine değinerek örnek çiftlerin sayısının artmasını diledi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, "Aile Yılı" kapsamında evliliğinin 50. yılını dolduran çiftleri ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, evliliklerinin 50. yılındaki Fatma ve Bünyamin Uysal ile Nigar ve Mehmet Sezen çiftine ziyarette bulundu.

Çiftleri tebrik eden Karaaslan, evlendirme belgelerini takdim etti.

Evlilikte saygı ve sevginin önemine değinen Karaaslan, "Allah böyle örnek çiftlerimizin sayısını artırsın. Kendilerine uzun ve mutlu bir ömür diliyorum. Aile Yılı kapsamında faaliyetlerimiz artarak devam edecek."dedi.

Karaaslan'a ziyaretlerinde İlçe Nüfus Müdürü Fatih Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözlerinin içine bakarak uyardı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

"Madem meslek olarak seçtiniz, hakkını vereceksiniz"
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu47

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Korkulan oldu! Osimhen için olay iddia

Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti

Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları

Sinyali vermişti! İşte emeklinin beklediği zam formülünün detayları
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor14

"Birikim" dediği para için bakın ne kadar çalışmak gerekiyor?
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış18

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti

Arda Güler'den anlamlı ziyaret!