Haberler

Merzifon'da Halk Eğitim yıl sonu sergisi açıldı

Merzifon'da Halk Eğitim yıl sonu sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çeşitli kurslara katılan kursiyerler ortaya çıkardıkları ürünleri sergiledi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çeşitli kurslara katılan kursiyerler ortaya çıkardıkları ürünleri sergiledi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan yıl sonu sergisine, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, daire müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karaaslan, ortaya konulan çalışmaların son derece değerli olduğunu belirterek, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

Programa katılan protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra tezhip, nakış, dokuma, çini, filografi, ebru, resim, mefruşat, rölyef, örgü ve çeşitli el sanatları alanlarında kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

5 isme birden ''Emekleriniz için teşekkürler'' denilerek veda edildi

Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi

Kabus can aldı! 15 yaşındaki çocuk kepçeyle defnedildi
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>