Merzifon'da Halk Eğitim yıl sonu sergisi açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çeşitli kurslara katılan kursiyerler ortaya çıkardıkları ürünleri sergiledi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan yıl sonu sergisine, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, daire müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karaaslan, ortaya konulan çalışmaların son derece değerli olduğunu belirterek, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

Programa katılan protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra tezhip, nakış, dokuma, çini, filografi, ebru, resim, mefruşat, rölyef, örgü ve çeşitli el sanatları alanlarında kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi.