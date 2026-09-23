Merzifon'daki Mehmetçik İlkokulu'nda İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Karaaslan, okulların çocuklar için yalnızca akademik bilgilerin edinildiği bir ortam olmadığını, aynı zamanda paylaşma, arkadaşlık, sorumluluk, dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün kazanıldığı önemli bir eğitim yuvası olduğunu ifade etti.

Öğrenciler tarafından şiirler okunan programda halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Programa Kaymakam Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Alper Gezeravcı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA