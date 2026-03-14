Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara-Samsun kara yolu Çobanören köyü mevkisinde, E.F. yönetimindeki 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ç. idaresindeki 16 R 7736 plakalı tır çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsteki yolculardan 11'inin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

Takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Ankara'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsü tıra çarptı: Hostes hayatını kaybetti
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

Takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç sonu hayatının şokunu yaşadı