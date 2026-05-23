Merzifon'da "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında sergi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Vakti Kuşanmak' projesi kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan sergi, Sultaniye Medresesi'nde ziyarete açıldı. Sergide öğrencilerin akademik, kültürel ve manevi gelişimlerini yansıtan çalışmalar yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan sergi açıldı.

Sultaniye Medresesi'nde düzenlenen sergiye, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Karaaslan, yaptığı konuşmada, sergide yer alan çalışmaların her birinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise, "Vakti kuşanmak zamanı bilinçle, değerlerle ve sorumluluk duygusuyla anlamlandırmaktır. Öğrencilerimizin bu proje kapsamında ortaya koyduğu emek, hem akademik başarıyı hem de değerler eğitimini birlikte güçlendiren önemli bir kazanımdır. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hülya Turan
