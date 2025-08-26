Merzifon'da Silahsız Düğün Projesi Tanıtıldı

Merzifon'da Silahsız Düğün Projesi Tanıtıldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri, düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla 'Silahsız Düğün, Silahsız Eğlence, Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesini tanıttı. Düğünlerdeki tehlikeler ve yasal sorumluluklar köy sakinlerine aktarıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı köylerde jandarma ekipleri, düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla bilgilendirme yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde havaya ateş açılması ve hava fişek atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Köy sakinleriyle bir araya gelen ekipler, "Silahsız Düğün, Silahsız Eğlence, Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesini tanıttı. Düğün, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklerde silah atılmasının doğurabileceği tehlikeler ile yasal sorumluluklar anlatıldı.

Ekipler, projeye ilişkin hazırlanan pankartları düğün alanlarına da astı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
