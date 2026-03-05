Merzifon'da "Ramazanda Sağlık Programı" düzenlendi
Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü, ramazan ayında sağlık bilgilendirmesi yapmak üzere stant kurarak vatandaşlara kanser, organ bağışı, gebelik ve çocuk sağlığı konularında bilgi verdi. Ayrıca sağlıklı beslenme önerileri sunuldu.
Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Ramazanda Sağlık Programı" kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Öğretmenevinde kurulan stantta kanser, organ bağışı, gebe okulu, çocuk ve ergen sağlığı, sağlıklı menopoz okulu konularında bilgilendirilme gerçekleştirildi.
Ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirilen vatandaşlara ramazan ayında sağlıklı beslenme de anlatıldı.
Sağlık ekiplerinin vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Hülya Turan