Haberler

Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinde yapılan toplantıda, okul içinde ve çevresindeki güvenlik tedbirleri, okul servis araçlarının denetimi ele alındı.

Kaymakam Karaaslan, okul güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını, öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Şerafettin Kılıç: Epstein'in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli

İfşa olan skandal sonrası TBMM'ye çağrı yaptı: Sınır dışı edilsin