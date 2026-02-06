Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinde yapılan toplantıda, okul içinde ve çevresindeki güvenlik tedbirleri, okul servis araçlarının denetimi ele alındı.

Kaymakam Karaaslan, okul güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını, öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.