Amasya'da Motosikletin Otomobile Çarptığı Kazada Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarptığı kazada sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Taştan Sönmez Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Ali T. kontrolündeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Salim Y. yönetimindeki 19 KL 852 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
