Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kaymakam Ahmet Karaaslan'ın başkanlığında mahalle güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenlik konuları üzerinde duruldu ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemler ele alındı.

Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında Tavşan ve Camicedit mahallelerinin muhtarlık ofislerinde düzenlenen toplantılarda, güvenlik konuları görüşüldü.

Kaymakam Karaaslan, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

İlçenin güvenliği için koordinasyona önem verdiklerini dile getiren Karaaslan, emniyet birimleri, muhtarlık ve ilgili kurum temsilcileri ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip bölgedeki güvenlik uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik toplantılarının devam edeceğini kaydetti.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, ilgili kurum müdürleri, muhtarlar ile mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan
