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Merzifon'da Gübre Bayilerine Sıkı Denetim

Merzifon'da Gübre Bayilerine Sıkı Denetim
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

Ayrıca denetimlerde kayıt sistemleri ve ürünlerin etiket bilgileri de kontrol edildi.

Kaynak: AA
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