Haberler

Merzifon'da Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı

Merzifon'da Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdülmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirilirken, ikinci dönemde yürütülecek faaliyetler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve okul temelli planlamalar ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, ortak hedefler doğrultusunda etkili ve verimli bir eğitim dönemi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Toplantıda mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi, sportif ve sosyal faaliyetler de görüşüldü.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay