Merzifon'da Düzensiz Göçmen Tespit Çalışmaları

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.

Kaymakam Karaaslan, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan araçta düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mobil Göç Noktası aracında düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimlikleri sorguluyor.

Kimlik ibraz edemeyenlerin araçtaki İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden parmak izi kontrolü yapılıyor.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yapılan uygulamada, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.