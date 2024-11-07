Üye Girişi
Haberler

Merzifon'da Düzensiz Göçmen Tespit Çalışmaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, yerel Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan Mobil Göç Noktası aracında düzensiz göçmenlerin tespitine yönelik uygulamaları inceledi. Göçmenlerin kimlikleri sorgulanırken, kimlik ibraz edemeyenlerin parmak izi kontrolleri yapılarak, yasal statüsü olmayanların geri gönderme merkezlerine sevk edilmesi sağlanıyor.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.

Kaymakam Karaaslan, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan araçta düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mobil Göç Noktası aracında düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimlikleri sorguluyor.

Kimlik ibraz edemeyenlerin araçtaki İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden parmak izi kontrolü yapılıyor.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yapılan uygulamada, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA! ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır? GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI İZLE | Galatasaray- Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 7 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 7 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? FED faizi artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı? KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.