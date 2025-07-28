Merzifon'da 79 Kadın El Sanatları Kursunu Tamamladı

Merzifon'da 79 Kadın El Sanatları Kursunu Tamamladı
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Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan el sanatları kursunu tamamlayan 79 kadın kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kaymakam Ahmet Karaaslan, eğitimlerin aile bütçelerine katkı sağladığını vurguladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan el sanatları kursunu tamamlayan 79 kadın kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan ADEM'de düzenlenen törene Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, daire müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Karaaslan, ADEM merkezlerinde kadınların eğitim alarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Törenin sonunda davetliler, kurslarda üretilen kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinden açılan sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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