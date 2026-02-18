Merzifon'da 400 kişilik iftar çadırı kuruldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ramazan dolayısıyla 400 kişilik iftar çadırı kuruldu.

Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği tarafından Merzifon Belediyesi Aşevi Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırda 400 kişiye hayırseverlerin desteğiyle iftar verilecek.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı ve Acze Düşenlere Yardım Derneği Başkanı Remzi Hökelek, gazetecilere, iftar çadırının önemli bir sosyal dayanışma örneği olduğunu belirtti.

Vatandaşların ramazan ayını en iyi şekilde idrak etmesi amacıyla hareket ettiklerini dile getiren Hökelek, "Aşevimizde yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü, mübarek ramazan ayı boyunca da aynı gönül birliği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yılda Aşevi Müdürlüğü yerleşkesinde iftar çadırı kurulumunu gerçekleştirdik. 11 ayın sultanı ramazan ayının huzur ve dayanışma içerisinde geçeceğini temenni ediyor, katkılarını esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.