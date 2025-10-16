Merzifon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları Toplantısı Yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 102. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan programda, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl kutlamalarında yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinç, coşku ve heyecanla kutlamak için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

İlçede bir dizi etkinlikler düzenleneceğini aktaran Karaaslan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri için hazırlıklarımız sürüyor. Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gururla kutlayacağız."dedi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve ilgili kurum müdürleri katıldı.