Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi ile Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Soylu, gazetecilere, görevi süresince vatandaşların Merzifon Adliyesine güvenlerini artırmak, adli hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilçede adaletin tecelli etmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını, kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olduklarını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Görev süremiz boyunca Merzifonlu vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için yoğun şekilde çalıştık. Soruşturma dosyalarına önem vererek adaletin etkin, etkili ve süratli tesisine yönelik çalışmalarda bulunduk. Jeopolitik konumu itibarıyla çok önemli bir noktada yer alan, tarihiyle, kültürüyle önemli ilçeler arasında yer alan Merzifon'a ve halkına hizmet etmek benim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur."

Görev sürecinde teknolojik imkanların kullanılarak vatandaşların daha hızlı ve etkin bir şekilde yargılanmasını sağlayan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) Merzifon Adliyesine kazandırıldığını aktaran Soylu, iş ve işlemlerin kısa sürede gerçekleştirilmesi için ön büro sisteminin faaliyete geçtiğini, Adalet Bakanlığının yaptığı değerlendirme sonucu "Uzlaştırma ödülü" aldıklarını kaydetti.

Öte yandan aynı kararname ile Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Mevlüt Furkan Akkaya'nın atandığı öğrenildi.