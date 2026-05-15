Almanya Başbakanı Merz, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'den dönüş yolundaki Trump ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Şansölye Merz, "Hemfikiriz: İran şimdi müzakere masasına gelmeli. Hürmüz Boğazı açılmalı. Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna için barışçıl bir çözüm üzerine de görüştüklerini ve Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde koordinasyon sağladıklarını aktaran Merz, "ABD ve Almanya, güçlü bir NATO'nun güçlü ortaklarıdır." değerlendirmesinde bulundu.