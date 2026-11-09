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Merz, Münih'te sinagogun 20. yılında Yahudi yaşamını korumayı tarihi sorumluluk saydı

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Almanya Başbakanı Merz, Münih'te Ohel Jakob Sinagogu'nun 20. yıl dönümünde Yahudi yaşamını korumayı ve İsrail'in güvenliğini tarihi sorumluluk saydı. Merz, antisemitizmin her yerde görüldüğünü, güvenlik önlemlerinin normal Yahudi yaşamının henüz mümkün olmadığını gösterdiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Yahudi yaşamını korumanın ve İsrail'in güvenliğini desteklemenin Almanya'nın tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Merz, Münih kentindeki Ohel Jakob Sinagogu'nun açılışının 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Almanya'daki Yahudi varlığının önemine işaret eden Merz, "Yahudi yaşamını korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Merz, İsrail'in yanında yer aldıklarını hatırlatarak, "İsrail'in yanında sarsılmaz biçimde duruyoruz. Yahudilerin dünyanın herhangi bir yerinde azınlık olarak korunmaya muhtaç olmadığı, barbarlığın yeniden güç kazandığı ülkelerden kaçtıklarında sığınabilecekleri bir ülkenin, bir devletin bulunmasını destekliyoruz. Bu da tarihsel sorumluluğumuzun bir parçasıdır." diye konuştu.

İsrail'in hem dış tehditlere karşı hem de ülke içinde yeniden güvenli hale gelmesini desteklediklerini vurgulayan Merz, Almanya'daki Yahudi kurumlarının güvenliğinin de eyaletlerle işbirliği içinde artırıldığını ifade etti.

Merz, sinagogların ve Yahudi anaokullarının önünde polis bulunmasının, yüksek duvarlar, zırhlı camlar ve silahlı güvenlik görevlilerinin varlığının normal bir Yahudi yaşamının Almanya'da henüz mümkün olmadığını gösterdiğini anlattı.

Almanya'da antisemitizmin (Yahudi karşıtlığı) yeniden her yerde görüldüğünü kaydeden Merz, "Antisemitizmi bugün yeniden sokaklarımızda, şehirlerimizde, Avrupa'daki komşularımızın kentlerinde ve dünyanın dört bir yanında, parlamentolarda, derneklerde ve okullarda görüyor ve duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Merz, 9 Kasım 1938'de Almanya genelinde Yahudilere ait iş yerlerinin, evlerin ve ibadethanelerin saldırıya uğradığını, bu olayların ardından milyonlarca Yahudi kadın, erkek ve çocuğun toplama kamplarına gönderildiğini ve sistematik biçimde insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığını söyledi.

Holokost sürecinde yıkılan ve 20 yıl önce yeniden hizmete giren Ohel Jakob Sinagogu'nun 200 yıl ve daha uzun süre ayakta kalmasını dileyen Merz, ülkesinin Yahudilerin kaygı duymadan yaşayabildiği bir yer olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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