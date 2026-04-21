Haberler

Yönetmen Meryem Beyza Er, "Öğle Değil" filminin hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yönetmen Meryem Beyza Er, üçüncü uzun metraj filmi 'Öğle Değil' için Kayseri'de çekimlere hazırlık yapıyor. Film, bir kadının evliliğe teslim oluşu ve içsel çatışmalarını konu alıyor. Projenin turizm açısından da katkı sağlaması bekleniyor.

Yönetmen Meryem Beyza Er, üçüncü uzun metraj filmi "Öğle Değil" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilecek bağımsız yapımın çekimleri Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Cast çalışmalarına başlayan Er, kasım ayında sete çıkmaya hazırlanıyor.

Film hikayesinin yanı sıra şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini sinema aracılığıyla görünür kılma hedefiyle de dikkati çekiyor. Projenin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Senaryosunu Mert Selek'in kaleme aldığı, yapımcılığını Kum Film'in üstlendiği film, hayallerini bastırarak evliliğe teslim olmuş bir kadının hikayesine odaklanıyor. Psikolojik çöküşler ve kimlik arayışı arasında sıkışan karakterin, hayatındaki kabullenişlerin aslında sandığı gibi olmadığını fark etmesi filmde işleniyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti