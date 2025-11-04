Merve Özbey, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Performans Sergiledi

ANTALYA Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Merve Özbey, pop müzikten arabeske rock müzikten türkülere geniş performansıyla Antalyalıları müziğe doyurdu.

Sanatçı Merve Özbey, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu. Sanatçı, 'Duman', 'Helal Ettim', 'Yaş Hikayesi' gibi şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinde seslendirdiği eserlerle dinleyicilerini coşturdu.

Özbey sahnede yaptığı konuşmada, "Bu sene Kültür Yolu Festivali ile çok yerde konser verdik. Antalya bu senenin son durağı. Arkada kocaman bir ekip var. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na böyle güzel konserler yapmamıza vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber- kamera: ANTALYA,