Mersinli Yurttaş: Eskiden Ekmek Çöp Oluyordu, Şimdi Artık İnsanlar Çöpten Ekmek Topluyor

MERSİN (ANKA) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Toroslar ilçesinde yurttaşlarla dertleşti. Bir ev kadını, Başarır'a, "Marketten yağ aldım ve şu bir litrelik yağ 48 lira. 5 kiloluk yağı soruyorum, bana '160 lira' diyorlar. Aldığımız maaş belli, 4 bin 250 TL. Nereye vereceğiz?.. Ekmek olmuş 3 lira. Eskiden ekmek çöp oluyordu, şimdi artık insanlar çöpten ekmek topluyor" dedi.

Ali Mahir Başarır, Toroslar'da yurttaşların sorunlarını dinledi. Başarır, sebze ve meyve satışı yapılan bir tezgahın başına geçti. O sırada tezgahın önünden geçen ev kadını bir yurttaş, fiyatların yüksek olmasından şikayet etti. Yurttaş, şunları söyledi:

"ESKİDEN EKMEK ÇÖP OLUYORDU, ŞİMDİ ARTIK İNSANLAR ÇÖPTEN EKMEK TOPLUYOR"

"Marketten yağ aldım ve şu bir litrelik yağ 48 lira. 5 kiloluk yağı soruyorum, bana '160 lira' diyorlar. Aldığımız maaş belli, 4 bin 250 TL. Nereye vereceğiz? Kira olmuş bin 800 TL, 2 artı 1 ev. Bir de çocuk var, okuyor. Bu garibanlar ne yapacak? Hadi kendimden vazgeçtim, garibanlar ne yapacak? Domatesin fiyatını soruyorum, bana '15 TL' diyorlar. Yakın zamanda 2 liraya aldığımız domatese 15 lira nasıl verelim?"

Başarır, ev hanımı yurttaşa "Cumhurbaşkanı ucuz yiyor" diye yanıt verdi. Yurttaş ise tepkisini şöyle sürdürdü:

"Ona göre ucuz ama bana göre ucuz değil. Ben kendi bütçemi bilirim. ya biraz insanları düşünsünler. Ben artık kendimden vazgeçtim. Bu vatandaşlar, garipler ne yapsın? Yetmiyor, vallahi yetmiyor. İki iş yapıyorum, bazen temizliğe gidiyorum. Devletin verdiği çocuk parası 200 TL. Verdikleri neye yetecek? 200 TL nedir? Bu insanlar eğer konuşamıyorsa bir sebebi var ki konuşamıyor. Ekmek olmuş 3 lira. Eskiden ekmek çöp oluyordu, şimdi artık insanlar çöpten ekmek topluyor."

"O YAĞIN BİR DAMLASI BİLE BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Bu sırada Başarır, ev hanımının elindeki bir litrelik yağı aldı. Yurttaş, "Ağabey, o bir litrelik yağın bir damlası bile benim için önemli" dedi. Başarır, yurttaşa, "Ben, senin adına bunu Meclis'te yağ çekenlerin önüne atacağım. Bu yağ şişesini, AKP milletvekillerine yağ çeksinler diye vereceğim" diye karşılık verdi.