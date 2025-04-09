Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

Gözler bu zirvede! İşte Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi
Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi

Mersinli Öğrencilerin Biyoplastik Projesi TÜBİTAK Yarışmasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekmen Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Biyoplastik Gölevezlerim Projesi', doğa dostu biyoplastik üretimi ile TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda sergileniyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı "Biyoplastik Gölevezlerim Projesi", TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Sergisi'nde yer alıyor.

Tekmen Ortaokulu'nda eğitim gören Rabia Elkırmış, Asude Ak ve Şerefhan Alçı, fen bilimleri öğretmeni Günnaz Cesurlar danışmanlığında proje hazırladı.

Öğrenciler, proje kapsamında ilçede yetiştirilen gölevez bitkisinin yumrusundan elde edilen nişastayla doğa dostu biyoplastik üretti.

"Biyoplastik Gölevezlerim Projesi" adı verilen çalışmayla öğrenciler, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.

Yarışmanın Adana Bölge Sergisi'ne katılım hakkı elde eden öğrenciler, yarın yapılacak jüri oylamasında dereceye girmeyi hedefliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.