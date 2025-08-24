Mersinli Kadınlar Kış İçin Kurutmalık Sebze Hazırlıyor
Mut ilçesinde kadınlar, kış aylarında tüketilmesi için sebzeleri güneşin altında kurutma çalışmaları yapıyor. Hacıahmetli Mahallesi'nde biber, patlıcan, domates, fasulye ve kabakları hazırlayan kadınlar, el birliğiyle kışa hazırlık yapıyor.
Kadınlar, sebzelerini güneşin atında kurutmak için evlerinin damından da faydalanıyor.
Mahalle sakinlerinden 72 yaşındaki Ayşe Karip, kışlık yiyecekleri el birliğiyle hazırladıklarını belirterek, "Kışın taze bulamayacağımız yiyeceklerin hazırlığını yıllardır güneşin altında yapıyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel