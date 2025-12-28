Haberler

Mersin merkezli 2 ilde suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

Mersin ve Adana'da, iş insanlarını tehdit ederek haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN ve Adana'da iş insanları ile eğlence mekanlarını tehdit edip korku ve baskı oluşturarak haraç isteyen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş insanlarını ve eğlence mekanlarının sahiplerini tehdit eden, ateşli silahlarla korku ve baskı oluşturan yerel suç örgütüne yönelik çalışma düzenledi. Çalışma kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yürütülen operasyon kapsamında, Mersin ve Adana'da suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, eylemlerinde kullandıkları çalıntı plakalı araç ile birlikte 3 uzun namlulu otomatik piyade tüfeği, çok sayıda şarjör, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

