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Mersin Valisi Atilla Toros, kendisine gönderdikleri mektupta okullarını ziyaret etmesini isteyen öğrencilerle bir araya geldi.

Davet mektubunu alan Toros, Silifke ilçesindeki Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Öğrencilerin okul bahçesinde Türk bayraklarıyla karşıladığı Toros, sınıfları gezdi, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

Toros, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etme planı yapan öğrencilere destek olacağını söyledi.

Öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Toros, "Bana mektup yazdılar. Resimlerimi basmışlar, benim için bir anı köşesi oluşturmuşlar. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Ülkemize, devletimize, milletimize ve ailelerine kıymetli, değerli işler yapsınlar." dedi.

Öğrencilerden Reyhan Ela Eren de "Sayın Valimize sınıfça mektup gönderdik. Hemen haberimizi almış. Çok mutlu olmuştuk. Sözünü tuttu, sınıfımıza geldi." ifadesini kullandı.

Lina Şahin de ziyaretten ve verdiği hediyelerden dolayı Vali Toros'a teşekkür etti.

Kaynak: AA