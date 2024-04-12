Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bayramlaştı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Gazi Emniyet Müdürü Kadir Topaktaş'ı merkez Yenişehir İlçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Topaktaş ve ailesine Türk bayrağı hediye eden Pehlivan, bayramlarını kutladı.

Pehlivan, sonrasında Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un merkez Toroslar İlçesi Çukurova Mahallesi'nde oturan annesi Fatma Karakoç ve ailesiyle bayramlaştı.

Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da yer aldı.