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Mersin Valisi'nden Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

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Mersin Valisi Atilla Toros, Anadolu Ajansı'nın 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'nın Milli Mücadele dönemindeki önemine vurgu yaptı ve ajans çalışanlarını tebrik etti.

Mersin Valisi Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Toros, mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en köklü basın yayın kuruluşlarının başında gelen Anadolu Ajansının 105. yılını kutluyorum. Büyük bir emek ortaya koyarak hayatın içinden haberleri kamuoyuna sunan bütün Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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