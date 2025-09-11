Haberler

Mersin Valisi Atilla Toros Yumuktepe Höyüğü Kazı Çalışmalarını İnceledi

Güncelleme:
Mersin Valisi Atilla Toros, Toroslar ilçesinde yer alan Yumuktepe Höyüğü'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Toros programı kapsamında Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki Yumuktepe Höyüğü'nü ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Toros, kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
