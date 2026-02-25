Mersin Valisi Atilla Toros Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Mersin Valisi Atilla Toros, Bozyazı ilçesinde Jandarma Karakolunu ziyaret etti ve kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.
Mersin Valisi Atilla Toros, Bozyazı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Vali Toros, ilçedeki programı kapsamında Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
Jandarma ekipleriyle bir araya gelen Toros, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toros, daha sonra Bozyazı Öğretmenevi'nde kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik