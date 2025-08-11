Mersin Valiliği'nden Orman Yangınlarına Karşı Elektrik Kesintisi Açıklaması

Mersin Valiliği bazı ilçelerde belirli aralıklarla uygulanan elektrik kesintilerinin, orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Silifke ve bazı ilçelerde belirli aralıklarla elektrik kesintilerin uygulandığı belirtildi.

Yangın riski taşıyan bölgelerde ilgili kurumlarca düzenli tespit ve ölçüm yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararı gereğince geçici olarak elektrik kesintileri uygulanmaktadır. Bu kesintiler, geçmiş yılların verilerine ve meteorolojik değerlere göre yapılan risk analizleri sonucunda bilimsel ölçütler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Elektrik kesintileri, tamamen orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Elektrik kesintisi uygulanan bölgelerde, ilgili kurumlar tarafından risk seviyesi sürekli takip edilerek risk düzeyi düştüğü anda yine komisyon kararıyla kesintilere ivedilikle son verilmektedir."