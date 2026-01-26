Haberler

Mersin Valiliği: B. A.'nın Defin İşlemleri, Babasının Talebi Doğrultusunda Tarsus İlçesinde Gerçekleştirilmiştir

Güncelleme:
Mersin Valiliği, Tarsus'ta hayatını kaybeden Suriye uyruklu B.A.'nın cenazesinin Şanlıurfa'da gömülmesine izin verilmediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, defin işlemlerinin Tarsus'ta gerçekleştirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Mersin Valiliği, Tarsus'ta dün akşam havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden B.A'nın cenazesinin Şanlıurfa'da gömülmesinin engellendiği yönündeki iddialara ilişkin, "Suriye uyruklu B. A.'nın defin işlemleri, babasının talebi doğrultusunda Tarsus ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir" ifadesine yer verildi.

Mersin Valiliği'nin sosyal medya hesabından dün Mersin'in Tarsus ilçesinde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Halep doğumlu B.A'nın cenazesinin Şanlıurfa'da gömülmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin olarak yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"(26.01.2026) 25.01.2026 tarihinde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden, Suriye uyruklu B. A.'nın (2002 Halep doğumlu) defin işlemleri, babasının talebi doğrultusunda Tarsus ilçesinde gerçekleştirilmiştir. B. A.'nın cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
