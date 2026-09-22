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Mersin Toroslar'da panelvanda 256 bin 900 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin Toroslar'da bir hastanenin açık otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulunmasına ilişkin Kübra S. (19), Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S'nin (16) gözaltına alınmasının ardından şüpheli Fırat P. (28) de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Kübra S. ve Fırat P. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Hasan S'yi (28) yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yapmıştı.

Ekipler, aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulmuş, aracın sahibi Kübra S'nin ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirmişti.

Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S, Dilek S. ve A.S'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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