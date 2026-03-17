Mersin'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Tarsus ilçesindeki Ulu Cami'de teravih namazının ardından yapılan ibadetler sonrasında Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara sunuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Ulu Cami'de teravih namazı sonrası yapılan ibadetlerin ardından gece yarısı çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Sakal-ı Şerif, Tarsus Müftüsü Murat Akçay ve Ulu Cami İmamı Mahmut Turan tarafından cam fanus içerisinde vatandaşlara gösterildi.
Yoğunluğun yaşandığı camide vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i cep telefonları ile görüntüledi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan