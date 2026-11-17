Mersin Tarsus'ta otomobil zeytinyağı yüklü traktörle çarpıştı, 2 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda otomobil ile zeytinyağı yüklü traktör çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda plakaları öğrenilemeyen B.K. idaresindeki zeytinyağı yüklü traktör ile E.K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA