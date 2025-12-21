Mersin'de motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir motosikletin yayalara çarpması sonucu sürücü ve iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşıp yaralıları hastaneye kaldırdı.
A.Ç. (18) idaresindeki 01 AYV 237 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (62) ile Ö.Ç.D'ye (36) çarptı.
Kazada sürücü ve yayalar yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel