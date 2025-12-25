Mersin'de minibüste çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüs alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.
Ferahimşalvuz Mahallesi D-400 kara yolunda plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüsün alev aldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel