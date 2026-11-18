Mersin Tarsus'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin Tarsus Çamtepe Mahallesi'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile B.K. idaresindeki kamyonet, Çamtepe Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Ayfer Evran'ın (46) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ö.E. ile P.O, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA