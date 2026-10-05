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Mersin Tarsus'ta inşaatta iskele halatı koptu, yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı

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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binada çalışan 2 işçi, iskelenin halatının kopması sonucu zemine düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi; polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaattaki iskelenin halatının kopması sonucu zemine düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binada çalışan Suriye uyruklu S.H. (38) ve D.H. (40), bulundukları iskelenin halatının kopması sonucu zemine düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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