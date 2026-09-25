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Mersin Tarsus'ta 202 sentetik hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 202 sentetik uyuşturucu hapın ele geçirilmesiyle ilgili operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde 202 sentetik uyuşturucu hapın ele geçirilmesi olayına ilişkin düzenlenen operasyonda R.T. ve S.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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