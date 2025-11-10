Mersin Otoyolunda Çarpışma: Yaralı Yok, Maddi Hasar Var

MERSİN'de otoyolda seyir halindeki otomobilin, sol şeritte duraklayan otomobile çarpıp, savrulması başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Kaza, 8 Kasım'da gündüz saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk çıkışında meydana geldi. Otoyolda sol şeritte ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı yön üzerinde duraklayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile arkadan çarpıp, savruldu. Otomobiy, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kaza anı, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.